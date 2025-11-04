Incidente a Torino Mirafiori Nord | scooter finisce a terra centauro in ospedale

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre 2025, in piazza Pitagora a Torino. Qui uno scooter è finito a terra per ragioni da accertare ma, come hanno appurato gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, senza urtare altri veicoli. Si sta valutando la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

