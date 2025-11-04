Incidente a Palombara Sabina tra due auto | morto un 19enne 20enne in codice rosso
Un 19enne morto e un 20enne gravissimo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Palombara Sabina. Sul caso indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
incidente tra auto e camion in corso Italia traffico rallentato verso piazza Goldoni, nessun ferito ma caos all’ora di punta ? - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Palombara Sabina tra due auto: morto un 19enne, 20enne in codice rosso - Un 19enne morto e un 20enne gravissimo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Palombara Sabina ... Segnala fanpage.it
Incidente a Palombara Sabina: scontro tra due auto, morto 19enne - Il giovane si trovava a bordo di un'auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un altro veico ... Secondo romatoday.it
Tragedia a Palombara Sabina: militare 20enne muore in un incidente stradale. Grave un coetaneo - Un giovane militare di 20 anni è deceduto lungo via della Neve, la strada provinciale che collega il borgo sabino alla via Salaria, a segu ... Lo riporta msn.com