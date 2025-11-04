Incidente a Palombara Sabina | scontro tra due auto morto 19enne

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale a Palombara Sabina dove ha perso la vita un ragazzo di 19 anni. Il giovane si trovava a bordo di un'auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un altro veicolo con al volante un 20enne. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

