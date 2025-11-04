Incidente a Lovero moto contro auto | gravissimo un motociclista di 55 anni

Gravissimo incidente stradale questa mattina, martedì 4 novembre, a Lovero. Intorno alle 7.40 un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi dell'incrocio tra la provinciale 27 e via Roma. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 55 anni, che ha riportato ferite molto gravi, tra. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

