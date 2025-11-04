Inchiesta urbanistica | Pg Cassazione no all' arresto di Manfredi Catella per corruzione

Dopo il tribunale del Riesame, anche la procura generale della Corte di Cassazione è convinta che Mandredi Catella non dovesse essere messo ai domiciliari quest'estate per l'inchiesta sull'urbanistica. È di queste ore infatti la notizia, dopo il deposito della requisitoria in vista dell'udienza, che anche la sostituta pg Cristina Marzagalli ha chiesto di respingere l'annunciato ricorso dei pm Clerici-Petruzzella-Filippini, con l'aggiunta Tiziana Siciliano, contro l'arresto del numero uno di Coima. Bisognerà aspettare il 12 novembre, giorno della sentenza dei giudici della Suprema Corte, per sapere cosa ne pensano gli Ermellini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inchiesta urbanistica: Pg Cassazione, no all'arresto di Manfredi Catella per corruzione

Approfondisci con queste news

Inchiesta sull'urbanistica milanese, ecco perché la Procura amplia le accuse con la turbativa d'asta - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica, il pg di Cassazione: Catella e Scandurra? Non c’è prova di corruzione - Il sostituto procuratore Cristina Margalli chiede di annullare il ricorso dei pm milanesi contro il provvedimento del Riesame che ha rimesso in libertà il Ceo di Coima ... Segnala msn.com

Urbanistica a Milano, il pg di Cassazione: no all’arresto di Catella. Il Consiglio di Stato dà ragione ai pm e torto al Comune sulle finte ristrutturazioni - Dal Consiglio di Stato buone notizie per la Procura e cattive per il Comune di Milano nell’ inchiesta sull’urbanistica cittadina, e invece dalla Procura generale di Cassazione cattive notizie per la P ... Scrive milano.corriere.it

Milano: pg Cassazione su Catella, 'non c'è prova della corruzione' - E' la richiesta che la sostituta procuratrice generale Cristina Marzagalli ha rivolto alla Corte di Cass ... msn.com scrive