Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Cristina Marzagalli, ha rigettato il ricorso presentato dalla procura di Milano contro la decisione del Tribunale del Riesame che, ad agosto, aveva disposto la scarcerazione di Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima, coinvolto nell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica nel capoluogo lombardo. Il parere è stato depositato in vista dell’udienza fissata per il 12 novembre, che riguarderà sei ricorsi complessivi: tre presentati dai pubblici ministeri milanesi e tre dalle difese, tra cui quella dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inchiesta urbanistica, la Cassazione rigetta il ricorso della procura su Catella