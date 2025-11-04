Inchiesta urbanistica il pg di Cassazione | Catella e Scandurra? Non c’è prova di corruzione

Milano - Rigettare il ricorso con cui la Procura di Milano ha chiesto di annullare il provvedimento del Tribunale del Riesame che, lo scorso agosto, ha rimesso in libertà, Manfredi Catella, il Ceo di Coima, tra gli arrestati nell'indagine sulla gestione dell'urbanistica. Così il sostituto procuratore generale in Cassazione, Cristina Marzagalli, nel parere scritto in vista dell'udienza del prossimo 12 novembre che riguarda sei impugnazioni: 3 dei pm milanesi e 3 delle difese, tra cui quella dell'ex assessore alla rigenerazione urbanistica, Giancarlo Tancred i. Coima, interpellata sul parere, non ha commentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta urbanistica, il pg di Cassazione: Catella e Scandurra? Non c’è prova di corruzione

