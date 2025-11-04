Inchiesta urbanistica il Consiglio di Stato dà ragione ai pm di Milano | Non sono ristrutturazioni
La demolizione con ricostruzione di un nuovo edificio può essere classificata come "ristrutturazione" edilizia solo se è garantita la "unicità dell'immobile interessato dall'intervento", la "contestualità" fra abbattimento e della ricostruzione e l'utilizzo della "volumetria preesistente" senza ulteriori "trasformazioni della morfologia del territorio". Anche il "superamento di uno solo di questi limiti" comporta la qualifica di "nuova costruzione". Dopo il Tar Lombardia e la Cassazione penale, anche il Consiglio di Stato dà implicitamente ragione alla Procura di Milano che indaga sull'urbanistica e le pratiche edilizie relative alle operazioni immobiliari che utilizzano la Scia per interventi di demo-ricostruzione con aumenti di volumetria e cambi di destinazione d'uso, risparmiando su oneri e monetizzazioni degli standard (i servizi pubblici). 🔗 Leggi su Iltempo.it
