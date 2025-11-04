Inchiesta su appalti annullata sospensione per il rettore della Parthenope Antonio Garofalo

Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato la misura interdittiva emessa dal gip lo scorso 2 settembre nei confronti del rettore dell’Università degli Studi Parthenope Antonio Garofalo, di 55 anni. L’inchiesta sui presunti appalti truccati Al rettore Garofalo, difeso dal prof. Vincenzo Maiello e dall’avvocato Giuseppe Ceceri, gli inquirenti hanno contestato il reato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Inchiesta su appalti, annullata sospensione per il rettore della “Parthenope” Antonio Garofalo

