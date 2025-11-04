Inchiesta Equalize l’esperto informatico Calamucci contro Enrico Pazzali | Volevi dati riservati su La Russa

Milano – "Posso dire che hai fatto il controllo su Beyond (aggregatore di dati, ndr) per vedere se avevamo aggiunto qualche dato nuovo sul database, segnatamente se avevamo aggiunto qualche Sdi su La Russa". Così Nunzio Samuele Calamucci, esperto informatico, ha ribadito davanti ai pm della Dda di Milano e della Dna che Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, "aveva mostrato interesse sulla famiglia La Russa e sulla vicenda processuale del figlio del presidente", ossia Leonardo Apache, qualche giorno fa, poi, archiviato dall'accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta Equalize, l’esperto informatico Calamucci contro Enrico Pazzali: “Volevi dati riservati su La Russa”

Leggi anche questi approfondimenti

Inchiesta Equalize, scambi di accuse davanti ai pm nel faccia a faccia tra gli indagati Pazzali e l'ex hacker Calamucci - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta Equalize, scambi di accuse davanti ai pm nel faccia a faccia tra gli indagati Pazzali e l'ex hacker Calamucci - X Vai su X

Inchiesta Equalize, l’esperto informatico Calamucci contro Enrico Pazzali: “Volevi dati riservati su La Russa” - Milano, depositato il verbale del confronto del 28 ottobre tra l’hacker e l’ex titolare dell’agenzia, considerato dai pm il capo del gruppo dei dossieraggi illeciti ... Scrive msn.com

Maxi inchiesta Equalize, l’Antimafia di Milano verso le richieste di rinvio a giudizio: “Il capo e il mandante era lui” - Equalize: tra poche settimane si conoscerà il destino processuale dei soggetti coinvolti nell'indagine dell'Antimafia. Lo riporta milano.cityrumors.it

Nuova indagine su un informatico del caso Equalize: “Manipolate chat sulla Triennale tra Boeri e Morogallo” - La Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta parallela a quella di Equalize che riguarda un presunto furto e una manipolazione di chat tra il presidente della Triennale Stefano Boeri e la ... Si legge su fanpage.it