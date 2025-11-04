Inchiesta Dos Des | il GIP ridimensiona il sequestro a 17mila euro la Procura spinge per la confisca estesa

Un nuovo passaggio procedurale si registra nell'ambito dell'inchiesta denominata "Dos Des". Secondo quanto emerso dalle indagini, viaggi di lusso e spese personali sarebbero stati offerti da alcuni imprenditori a funzionari provinciali, tra cui Davidde Sergio, Annarita Rossini e Giovanni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il monito di Uliano da Frosinone nel corso del Consiglio regionale dei metalmeccanici della Cisl: "Non accettiamo il lento ridimensionamento: otto anni fa producevamo otto volte di più". Il segretario nazionale del sindacato chiede a Filosa investimenti immedia - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta Dos Des, il Riesame accoglie la linea della Procura sul sequestro dei 95mila euro - I giudici del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, il collegio presieduto da Sonia Matarazzo, hanno accolto la tesi portata in aula dal ... Come scrive irpinianews.it

Inchiesta urbanistica, sei arresti a Milano: domiciliari per Catella, Tancredi, Scandurra, Marinoni e Pella. In carcere solo Bezziccheri - Un sistema «tentacolare e sedimentato» che per il gip era «avallato dai rappresentanti della politica locale», con conflitti d’interesse «consapevolmente creati» dalla giunta Sala stessa. Si legge su milanofinanza.it

Inchiesta urbanistica a Milano, cosa succede oggi: Tancredi, Catella e altri indagati dal gip per l’interrogatorio - A rispondere oggi alle domande del gip Mattia Fiorentini saranno i sei indagati (su 74 totali) per cui la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari o il carcere, protagonisti di quello che ... Da fanpage.it