Incentivi auto elettriche il giallo dei voucher e i fondi che possono tornare disponibili

Di 55.680 prenotazioni effettuate, oltre 3.000 sono state “corrette” in corsa da una irregolarità tecnica, ma tutte dovranno essere trasformate in contratti di acquisto entro e non oltre il 23 novembre: le domande ancora non arrivate al concessionario superano il 65%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

