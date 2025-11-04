Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza
Incendio tra i comuni di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli questa mattina. Segnalazioni arrivano da diverse parti della provincia: la colonna di fumo, come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche questi approfondimenti
CANTIERE ABBANDONATO E PERICOLOSO IN VIA LUCIO DE PALMA - FOGGIA Transenne a terra, mattoni lasciati incustoditi, illuminazione assente, erba incolta e rischio incendio: ecco lo spettacolo indecoroso che si presenta in via Lucio De Palma, nel cu - facebook.com Vai su Facebook
Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza - Incendio tra i comuni di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli questa mattina. Lo riporta ilmattino.it
Incendio in un condominio a Nola: 4 feriti, evacuate 15 famiglie - Questa mattina le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano terra di via Pepe, nel rione Gescal, a Nola. Da rainews.it
Incendio in appartamento, evacuato intero condominio a Nola - Incendio, questa mattina a Nola, in un appartamento al piano terra di via Pepe 5 (rione Gescal). Lo riporta ansa.it