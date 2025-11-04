Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano in fiamme fusti di plastica

In fiamme fustoni di plastica di un’azienda a Palma Campania, in prossimità del confine con San Gennaro Vesuviano. Le fiamme hanno preso origine all’interno di un capannone appartenente a un’azienda che in passato si occupava di lavorazione e stoccaggio di frutta secca. Sebbene il locale fosse inutilizzato da anni, al suo interno erano rimasti fusti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, in fiamme fusti di plastica

