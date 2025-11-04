Incendio alle Ferriere Nord | 450 lavoratori in cassa integrazione
L’incendio che mercoledì scorso ha colpito un trasformatore elettrico nello stabilimento Ferriere Nord del Gruppo Pittini continua a far sentire i suoi effetti. L’azienda ha infatti comunicato ai sindacati l’avvio della cassa integrazione ordinaria per circa 450 dipendenti, a causa dello stop. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
