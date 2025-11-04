Incendio a Viareggio grave anziano Salvato da un operaio che lavorava nell’appartamento vicino

Viareggio, 4 novembre 2025 – Un anziano di 92 anni ustionato per il 40% sul corpo a causa di un incendio in un appartamento a Viareggio, in via Coppino. L'anziano si stava riscaldando con un asciugacapelli in camera quando ha preso fuoco un materasso del letto. L'allarme è stato dato da una donna che ha visto il fumo uscire dalla casa. Un operaio di 36 anni di Camaiore di una ditta edile che stava lavorando in un appartamento vicino l'ha salvato portandolo fuori casa, poi l'elisoccorso 118 lo ha trasferito all'ospedale di Cisanello (Pisa). È intervenuta pure un'ambulanza della Croce Rossa insieme a polizia municipale, vigili del fuoco e carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

