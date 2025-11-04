Incendio a Palma Campania nube nera nel Napoletano | Aria irrespirabile
Incendio a Palma Campania: a fuoco un deposito. Enorme colonna di fumo nero visibile anche dall'autostrada A30. Sul posto i pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CANTIERE ABBANDONATO E PERICOLOSO IN VIA LUCIO DE PALMA - FOGGIA Transenne a terra, mattoni lasciati incustoditi, illuminazione assente, erba incolta e rischio incendio: ecco lo spettacolo indecoroso che si presenta in via Lucio De Palma, nel cu - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Palma Campania, nube nera nel Napoletano: “Aria irrespirabile” - Enorme colonna di fumo nero, visibile per chilometri, anche dall'autostrada A3 Napoli- Riporta fanpage.it
Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza - Incendio tra i comuni di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli questa mattina. Secondo ilmattino.it
Incendio a Caivano, colonna fumo può raggiungere anche Napoli - L'incendio divampato nella zona Asi di Pascarola nel comune di Caivano (Napoli) sta producendo un'alta e distesa nube di fumo che potrebbe raggiungere anche il territorio del Comune di Napoli. Riporta ansa.it