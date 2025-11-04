Incassi record e il no alle telecamere | così il capo del Firritato gestiva l' impero dello spaccio di cocaina a Palma
Lo smercio andava a gonfie vele. Anzi di più: in certe mattine, nel giro di poche ore, si riusciva a incassare anche mille euro. I timori, sempre più forti visto che il giro s'era fatto grande, trasformati in ossessione. Impianti di videosorveglianza al Firriato non ce ne dovevano essere: non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
