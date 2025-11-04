Inaugurazioni | il ristorante Green Park apre le porte al Golf Club Tirrenia

Pisa, 4 novembre 2025 - Un mix di emozione, passione e spirito d’impresa ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo ristorante “Green Park”, situato all’interno dello storico Golf Club Tirrenia, una delle realtà sportive più iconiche e prestigiose del litorale pisano. Al taglio del nastro della nuova gestione presente il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, il presidente Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni e la referente sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurazioni: il ristorante “Green Park” apre le porte al Golf Club Tirrenia

