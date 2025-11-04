Inaugurata una nuova sede di Coldiretti provinciale | Un forte segnale di fiducia nel nostro territorio

È stato inaugurato giovedì mattina, in piazza Matteotti 3031 a Sogliano al Rubicone, il nuovo recapito di Coldiretti Forlì-Cesena, un punto di riferimento strategico per le imprese agricole del territorio e per tutti i cittadini. Il recapito sarà operativo ogni giovedì mattina dalle ore 8.30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

