Inapp rinnovato cda Natale Forlani confermato presidente
(Adnkronos) – Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali?Marina Calderone?ha nominato?Natale Forlani,?presidente dell’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche. Rinnovato anche il consiglio di amministrazione dell’Istituto con la nomina di Fabrizio Antolini, in rappresentanza del ministero del Lavoro, di Fiorella Lunardon, in rappresentanza del ministero del Lavoro d’intesa con la Conferenza delle Regioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
