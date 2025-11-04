In via Torelli il nuovo punto vendita di ' Mercati di Città'
Mercati di Città, realtà radicata nel territorio dal 1991, annuncia con entusiasmo l'inaugurazione del suo nuovo punto vendita nel cuore di Foggia, in via Torelli 30. Un'apertura che nelle intenzioni del patron Luigi Giannatempo, rappresenta un passo importante nell’espansione dell’azienda e un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
