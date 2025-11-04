In via Mochi maxi pulizia | Poi il rilancio

Si muove qualcosa sul futuro dell’ area dismessa di via Mochi, la porzione dell’ex Salcim, poi Gallay Mauser, chiusa dalla metà degli anni Duemila, e diventata una “baraccopoli”, a due passi dalla stazione ferroviaria. Nel febbraio scorso, la società edile FPR Gess Solution srl, con sede a Busto Garolfo (Varese), leader nel settore degli intonaci, cartongessi e cappotti termici, aveva rilevato l’area di 16mila metri quadrati per un valore quasi simbolico, 100 mila euro, tenuto conto dell’ampiezza. Era stata la società GM Immobiliare, proprietaria dell’area, a promuovere la gara sulla base però di un’offerta di acquisto fissa anche se la necessità di individuare ulteriori soggetti interessati alla compravendita aveva portato l’immobiliare ad invitare altri operatori a presentare offerte migliorative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

