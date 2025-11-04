In vendita il Palazzo Baronale di Bitetto gioiello settecentesco nel cuore del borgo antico
Un pezzo di storia di Bitetto è ufficialmente sul mercato. Il Palazzo Baronale, una delle più eleganti dimore storiche del borgo alle porte di Bari, è oggi in vendita nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, leader mondiale nell’intermediazione immobiliare di lusso.Situato nel cuore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In vendita il Palazzo Baronale di Bitetto, gioiello settecentesco nel cuore del borgo antico - Costruito nel XVIII secolo dalla famiglia Noja di Mola, il palazzo contiene affreschi, una cappella privata e un giardino con piscina ... Lo riporta baritoday.it