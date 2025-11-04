In Val di Sangro nasce un nuovo polo di formazione industriale che garantisce l' inserimento nelle aziende partner

4 nov 2025

In Val di Sangro nasce Eduwork Academy Abruzzo, il polo di formazione industriale realizzato in collaborazione tra Eduwork – l’Academy aziendale in outsourcing di Fmts Group – e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L’obiettivo è offrire una formazione tecnica mirata ai fabbisogni reali delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

