In un garage di Striano si preparava &#8216;o pere e &#8216;o musso abusivamente e nella sporcizia

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il blitz della Guardia di Finanza e dei tecnici dell'ASL: il laboratorio di lavorazione era stato riprodotto abusivamente in un garage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Garage Striano Preparava Amp8216o