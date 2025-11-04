In un garage di Striano si preparava ‘o pere e ‘o musso abusivamente e nella sporcizia
Il blitz della Guardia di Finanza e dei tecnici dell'ASL: il laboratorio di lavorazione era stato riprodotto abusivamente in un garage.
Sequestrata 1 tonnellata di frattaglie e pelli animali. Erano conservati in pessime condizioni e destinati ad alimentare illegalmente il mercato del piatto “o’ pere e o’ musso”. L'hanno scoperto i finanzieri in un garage di Striano. - facebook.com Vai su Facebook