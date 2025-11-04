A AA cercasi palette cromatica capace di risollevare l’umore (e il guardaroba). Molto spesso, infatti, la stagione fredda è dominata da sfumature scure e profonde, tanto chic e avvolgenti quanto a tratti sinonimo di noia e prevedibilità. I look dell’ Autunno 2025, invece, si preparano a trovare finalmente una risposta alla domanda su come abbinare il rosa antico. Caldo e avvolgente, il cardigan maxi è il capo perfetto per l’autunno: 5 outfit a cui ispirarsi X Discreta, naturalmente femminile e raffinata, la nuance di pink del momento riflette un gusto ricercato e contemporaneo, in grado di farsi notare senza strafare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In ufficio, per una cena o una cerimonia autunnale, il rosa antico si afferma come protagonista di stagione. Insieme a tocchi di grigio, bianco, verde e azzurro