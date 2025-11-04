In sciopero per il mancato rinnovo del contratto | anche a Bari la protesta dei dipendenti delle farmacie private

Protestano anche a Bari i dipendenti delle farmacie private. Una giornata di mobilitazione a causa del mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto ad agosto 2024, è stata indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per la giornata del 6 novembre.A Bari è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

