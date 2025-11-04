In tanti hanno pensato che la gara di Coppa col Brescia fosse stata, per un Carpi dall’infermeria piena, una mezza scocciatura. Non Stefano Cassani, che proprio passando dalla Coppa ha composto le pedine del nuovo Carpi capace di sbancare Sassari. Una squadra con i tre debutti da titolare di Pitti, Tcheuna e Pietra – testati proprio martedì scorso col Brescia – che ha saputo chiudersi bene lasciando le briciole in attacco alla Torres (per Sorzi una domenica quasi da spettatore) colpendo nella ripresa, quando il rigore di Cortesi ha premiato una superiorità netta testimoniata dalle nitide palle gol di Cortesi, Rossini e Stanzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Sardegna giovani protagonisti. Fuori casa mai così bene da 15 anni