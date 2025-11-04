In Sardegna giovani protagonisti Fuori casa mai così bene da 15 anni
In tanti hanno pensato che la gara di Coppa col Brescia fosse stata, per un Carpi dall’infermeria piena, una mezza scocciatura. Non Stefano Cassani, che proprio passando dalla Coppa ha composto le pedine del nuovo Carpi capace di sbancare Sassari. Una squadra con i tre debutti da titolare di Pitti, Tcheuna e Pietra – testati proprio martedì scorso col Brescia – che ha saputo chiudersi bene lasciando le briciole in attacco alla Torres (per Sorzi una domenica quasi da spettatore) colpendo nella ripresa, quando il rigore di Cortesi ha premiato una superiorità netta testimoniata dalle nitide palle gol di Cortesi, Rossini e Stanzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi a Cagliari, grazie all’iniziativa della UIL Regione Sardegna, abbiamo dato la parola ai giovani. Un incontro prezioso per ascoltare le loro domande, le loro idee e le loro preoccupazioni su lavoro, precarietà, sicurezza, welfare e futuro. Le nuove gener - facebook.com Vai su Facebook
In Sardegna giovani protagonisti. Fuori casa mai così bene da 15 anni - Al momento invece il Livorno, atteso domenica proprio a Carpi, va avanti con Formisano, ma dietro ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Convention dei giovani emigrati sardi ad Alghero, Manca: “Qui c’è una Regione che vuole ascoltarvi” - "Ad Alghero, centinaia di giovani sardi provenienti da tutto il mondo si sono ritrovati per discutere di identità, futuro e legami con la nostra terra". Lo riporta youtg.net
«Giovani emigrati ambasciatori d´identità» - L’evento di Alghero, dal titolo “Radici nel mondo, futuro in Sardegna”, ha riunito da due giorni oltre un centinaio di giovani provenienti da numerosi Paesi - Si legge su alguer.it