In questura per il permesso di soggiorno ma è ricercato perché membro dell' organizzazione Mara Salvatrucha

Si era presentato in questura a Milano per chiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale, ma faceva parte di un'organizzazione criminale transnazionale. Arrestato - ai fini estradizionali - un cittadino salvadoregno di 32 anni. L'uomo si è presentato presso l'Ufficio immigrazione di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

