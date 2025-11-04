In questura per il permesso di soggiorno ma è ricercato perché membro dell' organizzazione Mara Salvatrucha

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si era presentato in questura a Milano per chiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale, ma faceva parte di un'organizzazione criminale transnazionale. Arrestato - ai fini estradizionali - un cittadino salvadoregno di 32 anni. L'uomo si è presentato presso l'Ufficio immigrazione di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

