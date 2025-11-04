In programma un laboratorio di lavorazione della cartapesta con l’artista catalano Anton Roca
Auser Cesena propone un laboratorio di lavorazione della cartapesta tenuto dall’artista catalano Anton Roca. Il corso, della durata complessiva di 10 ore distribuite in 5 incontri, si propone di trasmettere nei partecipanti competenze tecnico-creative della manipolazione della cartapesta. Gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Laboratorio gratuito. L’evento fa parte del Programma OFF de L’Eredità delle Donne 2025, un progetto di Elastica con Gucci e Fondazione CR Firenze come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze. Non mancate!! Per info e prenot - facebook.com Vai su Facebook
Terralba, in occasione del carnevale laboratori di cartapesta per circa 200 bambini - Il carnevale terralbese 2025 sarà una edizione speciale di divertimento e aggregazione anche per i bambini. Lo riporta unionesarda.it
Orsara, sfilano i giganti di cartapesta: il programma - Sarà una spettacolare sfilata di giganti di cartapesta, domani (4 agosto), ad animare la fresca serata di Orsara di Puglia, in ... Come scrive quotidianodipuglia.it