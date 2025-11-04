In programma un laboratorio di lavorazione della cartapesta con l’artista catalano Anton Roca

Auser Cesena propone un laboratorio di lavorazione della cartapesta tenuto dall’artista catalano Anton Roca. Il corso, della durata complessiva di 10 ore distribuite in 5 incontri, si propone di trasmettere nei partecipanti competenze tecnico-creative della manipolazione della cartapesta. Gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

