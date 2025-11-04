In piazza la festa dell’Unità nazionale e delle forze armate | consegnate le onorificenze al merito della Repubblica

Si sono tenute questa mattina in piazza del Popolo a Ravenna le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, promossa dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Ravenna e in collaborazione con le associazioni combattentistiche e d’arma. Dopo la deposizione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande festa, puro spettacolo, puro divertimento e tante emozioni il 31 ottobre 2025 a Sant'Antioco, in piazza Italia con la Angel Eventi Animazione e Mathis service, il tutto organizzato dalla Pro Loco Sant'Antioco, con il patrocinio del Comune di Sant'Antioco - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre Festa Nazionale, annullato sorvolo Frecce Tricolori a Roma - Non ci sarà il sorvolo delle Frecce tricolori oggi in piazza Venezia in segno di lutto per la morte dell'operaio Octay Stroici sotto il crollo della Torre dei Conti avvenuta a pochi metri dal luogo ... Riporta tg24.sky.it

4 novembre, Genova celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate in Piazza della Vittoria - Oggi, 4 novembre, Genova si unisce alle celebrazioni nazionali per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia pubblica in Piazza della Vittoria alla presenza delle più ... Segnala telenord.it

San Francesco, festa nazionale dall'anno prossimo: perché è il Patrono d'Italia - Oggi, 4 ottobre 2025, si festeggia il Patrono d'Italia San Francesco d'Assisi, e per l'ultima volta questa giornata non sarà festiva. Segnala gazzetta.it