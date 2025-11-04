In otto dighe solo il 10% di acqua a Occhito prelievi verso lo stop La Basilicata chiude i rubinetti

Quotidianodipuglia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle principali otto dighe sparse tra Puglia e Basilicata sono rimasti in tutto 134 milioni di metri cubi di acqua. Basterebbe questo dato a fotografare la crisi idrica nella quale sono piombate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

in otto dighe solo il 10 di acqua a occhito prelievi verso lo stop la basilicata chiude i rubinetti

© Quotidianodipuglia.it - In otto dighe solo il 10% di acqua, a Occhito prelievi verso lo stop. La Basilicata chiude i rubinetti

News recenti che potrebbero piacerti

Siccità: acqua razionata nei comuni della diga Maccheronis - Da mercoledì in tutto il comparto idrico servito dalla diga di Maccheronis, scatta il razionamento dell'acqua potabile. Segnala ansa.it

Allarme siccità, dalla diga Maccheronis acqua fino al 10 agosto - La siccità che in questi mesi sta attanagliando a Sardegna, colpisce in modo drammatico la diga di Maccheronis, lo sbarramento artificiale sul Rio Posada: con poco più di 8 milioni di metri cubi ... Secondo ansa.it

otto dighe 10 acquaNuvole piene, dighe vuote: il paradosso dell'acqua sprecata - Le pioggie cadono su invasi pieni di fango o fuori uso: dalla piana di Gela all'Agrigentino le precipitazioni finiscono in mare. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Otto Dighe 10 Acqua