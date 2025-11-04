In mostra i francobolli dei patrioti della Valle Bormida

È stata presentata la mattina del 3 novembre scorso al Polo del ‘900 la mostra filatelica “I francobolli dei Patrioti della valle Bormida”, un’esposizione itinerante che inaugurerà venerdì 7 novembre a Rivalta Bormida, per poi essere ospitata in altri sei Comuni alessandrini, Castellanza Bormida, Castelspina, Sezzadio, Castelnuovo Bormida, Stevi e Cassine.L’iniziativa è  promossa dal Comitato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

