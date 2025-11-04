In Mali i jihadisti circondano la capitale È il fallimento russo

Uno dei gruppi jihadisti più forti e organizzati dell'Africa, Jama'at Nusrat al Islam wa al Muslimin (Jnim), da giorni accerchia la capitale del Mali, Bamako, bloccando le forniture di gasolio dire.

© Ilfoglio.it - In Mali i jihadisti circondano la capitale. È il fallimento russo

