In Mali i jihadisti circondano la capitale È il fallimento russo
Uno dei gruppi jihadisti più forti e organizzati dell'Africa, Jama'at Nusrat al Islam wa al Muslimin (Jnim), da giorni accerchia la capitale del Mali, Bamako, bloccando le forniture di gasolio dire.
Mali, Farnesina invita italiani a partire dopo attacchi jihadisti ? - X Vai su X
? “Siamo in Africa subsahariana per combattere il terrorismo e difendere la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre aziende. Dal Mali la minaccia jihadista può rafforzarsi anche negli altri Paesi del Sahel ed è proprio quello che con nostri sforzi diplomatici - facebook.com Vai su Facebook
Mali: a Bomako non c’è più carburante/ Cosa succede: i jihadisti assaltano le cisterne sulle autostrade - Mali, si intensifica la guerra per il carburante: l'esercito ha forzato il blocco dei jihadisti con un migliaio di cisterne a Bomako ... Riporta ilsussidiario.net
Mali sotto assedio jihadista, Usa e Gb ritirano personale ambasciata - Alcune zone della capitale Bamako sono ormai paralizzate da settimane a causa dell'assedio economico imposto dal gruppo jihadista Jama'at Nusrat al- Da msn.com
Il Mali sogna il suo piano di sviluppo mentre i jihadisti avanzano a Bamako - “Vision Mali 2063”: si chiama così l’apparentemente ambizioso piano di sviluppo che il governo di Bamako ha appena presentato ai suoi partner tecnici e finanziari, con l’equivalente di 93. Scrive ilfoglio.it