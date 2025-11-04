Milano, 4 novembre 2025 – I cittadini lombardi di origini straniere sono 1,23 milioni: un abitante su dieci, pari al 12,3% della popolazione regionale. Il dato emerge dalla nona edizione del Dossier Idos, presentato oggi a Milano in collaborazione con la Cgil e la Cisl in cui viene indicato che la "larga maggioranza" degli stranieri residenti nella regione " lavora, paga le tasse, ha una famiglia e dei figli che vanno a scuola, eppure resta ai piani bassi dell'ascensore sociale". "L'immigrazione - si legge nello studio - è un fenomeno strutturale, in leggera crescita (+2,3% tra 2023 e 2024), ma non c'è nessuna invasione ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia un abitante su 10 è di origini straniere: “Fenomeno ormai strutturale (e necessario”