In Lombardia 1,23 milioni di persone sono straniere
In Lombardia vivono oltre 1,23 milioni di persone con origini straniere. Rappresentano il 12,3% della popolazione totale e, tra questi, più di 600 mila risultano occupati. È quanto emerge dalla nona edizione del Dossier Idos, presentato a Milano con il supporto di Cgil e Cisl e riportato dall’ANSA. Integrazione parziale e mobilità sociale bloccata Secondo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
