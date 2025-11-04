In Iran una sposa bambina rischia l’impiccagione per aver ucciso il marito violento

ABBONATI A DAYITALIANEWS Deve pagare oltre 90.000 euro entro dicembre per evitare l’esecuzione. Una giovane donna iraniana, sposata a soli 12 anni, rischia di essere giustiziata per l’omicidio del marito, che secondo quanto riportato la maltrattava da anni. L’unica possibilità di salvezza per lei è riuscire a raccogliere 10 miliardi di toman (circa 90.000 euro) da versare come risarcimento alla famiglia della vittima entro dicembre. La storia di Goli Kouhkan. Goli Kouhkan fu costretta a sposare un parente quando era ancora una bambina. Nel 2018, a 18 anni, venne arrestata e condannata per la morte del marito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - In Iran una sposa bambina rischia l’impiccagione per aver ucciso il marito violento

News recenti che potrebbero piacerti

Iran: una sposa bambina rischia la condanna a morte per aver ucciso il marito violento - X Vai su X

In Iran una sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento. #ANSA Vai su Facebook

Iran, sposa bambina uccide il marito violento: rischia la condanna a morte - Ne aveva 18 quando è stata arrestata per la morte del marito, nel 2018, e condannata a una pena pecuniaria per aver partecipato ... Secondo blitzquotidiano.it

Uccise il marito violento, la sposa bambina rischia la forca - Condannata a morte in Iran una giovane donna vittima di abusi, serve un riscatto entro dicembre per salvarle la vita. Si legge su tio.ch

In Iran una sposa bambina rischia il patibolo per aver ucciso il marito violento - 000 euro) per risarcire la famiglia della vittima entro dicembre (ANSA) ... ansa.it scrive