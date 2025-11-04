In imminente pericolo di vita ragazzino trasferito nella notte al Gaslini

4 nov 2025

Si è conclusa nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 4 novembre, una complessa missione di trasporto sanitario d'urgenza a favore di un ragazzo di 12 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave e complicata condizione clinica.Il volo, richiesto dalla prefettura di Cagliari, è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

