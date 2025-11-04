In Emilia-Romagna avanza il Piano Marshall dell’acqua
Proseguono i lavori di “rifunzionalizzazione” della traversa sul torrente Enza, in località Cerezzola, tra il reggiano e il parmense. Così come continua l’intervento, giunto ormai all’80%, all’impianto Cavaliera di Bondeno, nel ferrarese, per migliorare il sistema irriguo e di scolo del bacino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
