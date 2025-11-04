In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Novembre | Nordio vende sogni | mai più inchieste sui ministri

La schiforma. Carriere separate, Nordio lo dice: così mai più inchieste sui ministri. L’ammissione “Schlein non capisce che le nuove regole giovano anche a loro”. Confronti tv bloccati dai veti del Guardasigilli di Paolo Frosina Reo con fesso di Marco Travaglio. Per giudicare l’intervista di Nordio al Corriere, bisognerebbe sapere a che ora del giorno è stata raccolta. Ma, dalle fesserie che contiene, si direbbe molto tardi. Il presunto ministro della Giustizia giura di separare le carriere per fare un favore ai magistrati: li “svincola dalle correnti” e ne “consacra l’indipendenza”. Tant’è che “molti” lo ringraziano, . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

