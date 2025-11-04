In città il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi

Il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021, arriva a Forlì per una giornata di grande cultura che auspica di diventare un appuntamento fisso. A guidare l'evento sono le associazioni forlivesi Nuova Civiltà delle Macchine, Progetto Ruffilli, Società Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Premio Letterario Città di Quartu Sant'Elena - facebook.com Vai su Facebook

Nobel fisica 2025 per studi sulla meccanica quantistica - Martinis hanno ricevuto il Nobel per aver scoperto l'effetto tunnel quantistico in un circuito elettronico. Riporta punto-informatico.it

Nobel per la Fisica, trionfa la meccanica quantistica: premiati Clarke, Devoret e Martinis - John Clarke, classe 1942 è un fisico britannico e professore di fisica sperimentale presso l'Università della California a Berkeley. Lo riporta lastampa.it

Nobel Fisica 2025: Clarke, Devoret e Martinis portano la meccanica quantistica nel mondo reale - Martinis “per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un ... Da ilfattoquotidiano.it