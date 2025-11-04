In che rapporti sono oggi Pino Insegno e l’ex moglie Roberta Lanfranchi?

Pino Insegno è stato sposato a lungo con Roberta Lanfranchi, dal 1997 al 2007. Insieme hanno avuto due figli, Francesco e Matteo. "Pino mi ha conosciuta quando avevo 20 anni, lui ne aveva quindici di più. In questi anni mi ha osservata crescere, ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la mia voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito. La mia vita sta per cambiare, questa è una certezza, ma non so ancora in che modo", aveva detto l'attrice e speaker radiofonica a Chi giusto qualche mese prima del divorzio

