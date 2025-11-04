in cerca di turisti oltremanica sondrio valmalenco dice yes

Il Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco sbarca al Wtm di Londra e presenta ai sudditi di Sua Maestà il suo territorio e le sue eccellenze nell’anno olimpico. È approdata ieri nella City la delegazione del Consorzio capeggiata dal direttore Roberto Pinna, che prenderà parte al World Travel Market, una delle fiere del turismo più importanti al mondo. Ed è così che il Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco si sta preparando ad intervenire sul mercato internazionale, presentando i suoi territori di riferimento a 100 giorni dall’inizio delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. " Experential tourism è la nuova idea nel promuovere e commercializzare i "prodotti" delineati, in una stessa linea progettuale nel mondo imprenditoriale sia del lato retico che orobico del mandamento – dice Pinna - Il consorzio, nato più di quindici anni fa, si presenta a questa importante evento per affrontare una nuova sfida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

