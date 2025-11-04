In casa fa più freddo che fuori? Ecco come evitarlo

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con le temperature che stanno diventando sempre più basse, può capitare di tornare a casa e di avere la sensazione che sia molto più fredda rispetto alla temperatura esterna. Quella che ci può sembrare un’anomalia o un fenomeno casuale, in realtà è molto più diffusa di quello che si pensi e ci. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

casa fa pi249 freddoIn casa fa più freddo che fuori? Ecco come evitarlo - Infine può succedere che in casa ci siano pareti e finestre non isolate, o isolate in modo non adeguato. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Fa Pi249 Freddo