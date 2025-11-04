Il prossimo 16 novembre sarà già un anno da quando lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal è stato arrestato all’aeroporto di Algeri per un’intervista al media francese Frontières sgradita al regime di Abdelmadjid Tebboune, presidente dell’Algeria. E le condizioni di salute del romanziere, che ha 81 anni ed è malato di cancro, continuano a deteriorarsi. “Secondo le nostre fonti, le condizioni di salute di Boualem Sansal sono peggiorate. Ha chiesto di essere ricoverato in ospedale”, ha dichiarato al Figaro Arnaud Benedetti, giornalista e fondatore del Comitato di sostegno internazionale a Boualem Sansal. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In carcere la salute di Sansal peggiora