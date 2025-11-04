In C2 l’Osimo vince e resta in vetta

In C1 c’è una nuova capolista: il Pietralacroce 73. Nel posticipo di giornata, la doppietta di Lombardi e la rete di Ferrucci ammutoliscono il Chiaravalle (0-3). "Una prova concreta e di qualità, con una squadra capace di gestire i momenti clou della partita e colpire con cinismo quando conta", definisce così la sfida la società dorica. La Chemiba Cerreto d’Esi espugna il Pala Trave di Fano, lasciando il Fortuna a secco di punti e reti (0-2, doppietta di Carnevali). Avanza in classifica il Real Fabriano 8-3 al Monturano (Giacometti e Argalia x3, Zepponi e Marturano). Il Castelbellino viene travolto dalla Sambenedettese C5 (1-9). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

