In busta paga aumenti fino a 140 euro | come cambia lo stipendio dei dipendenti comunali
Aumenti medi da 140 euro al mese in busta paga per 430mila dipendenti degli enti locali. Dopo oltre un anno di trattative si sblocca la partita del rinnovo del contratto nazionale per chi lavora in Comuni, Province e Regioni. Le novità riguardano la parte giuridica ed economica per il periodo 1°. 🔗 Leggi su Today.it
