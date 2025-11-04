In bici a piedi o con le ciaspole A Sondrio la montagna più autentica

Tra le Alpi lombarde, Sondrio e la Valtellina offrono un paesaggio che muta con le stagioni ma conserva un'anima autentica. In autunno, la valle si accende di sfumature calde, i boschi profumano di resina e terra, i sentieri si riempiono di silenzio. In inverno, la neve trasforma tutto: le montagne si vestono di bianco, i borghi si illuminano e la valle diventa un grande spazio aperto per chi ama la natura, lo sport e la quiete. È un territorio che unisce panorami spettacolari, tradizione alpina e un forte spirito di ospitalità, e che si prepara ad accogliere il mondo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In bici, a piedi o con le ciaspole. A Sondrio la montagna più autentica

