In autostrada i nuovi dispositivi contro le manomissioni dei sistemi anti inquinamento

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia stradale, in collaborazione con Autostrade Alto Adriatico, introduce nuovi dispositivo in grado di accertare manomissioni dei sistemi anti inquinamento dei tir. La concessionaria autostradale ne ha acquistati cinque e li ha messi a disposizione della polizia, che potrà così individuare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

autostrada nuovi dispositivi controControlli sull'A4: ecco i nuovi dispositivi che scoprono manomissioni ai sistemi antinquinamento - A Palmanova presentato il nuovo dispositivo contro le manomissioni dei sistemi AdBlue e FAP sui tir. Come scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada Nuovi Dispositivi Contro