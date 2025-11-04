In autostrada i nuovi dispositivi contro le manomissioni dei sistemi anti inquinamento
La polizia stradale, in collaborazione con Autostrade Alto Adriatico, introduce nuovi dispositivo in grado di accertare manomissioni dei sistemi anti inquinamento dei tir. La concessionaria autostradale ne ha acquistati cinque e li ha messi a disposizione della polizia, che potrà così individuare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Autostrade Siciliane ha annunciato l’avvio di nuovi lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale dell’autostrada A18 Messina–Catania. - facebook.com Vai su Facebook
Controlli sull'A4: ecco i nuovi dispositivi che scoprono manomissioni ai sistemi antinquinamento - A Palmanova presentato il nuovo dispositivo contro le manomissioni dei sistemi AdBlue e FAP sui tir. Come scrive nordest24.it